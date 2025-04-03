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Эксперт объяснила, почему нельзя скрыто прослушивать людей через микрофон

Эксперт объяснила, почему нельзя скрыто прослушивать людей через микрофон - 03.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, почему нельзя скрыто прослушивать людей через микрофон

Устройства и сервисы не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для того, чтобы предлагать подходящую рекламу, такой эффект создает точный анализ... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T05:52+0300

2025-04-03T05:52+0300

2025-04-03T05:52+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Устройства и сервисы не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для того, чтобы предлагать подходящую рекламу, такой эффект создает точный анализ "цифрового следа" пользователя - истории поиска, геолокации и активности в социальных сетях, рассказала РИА Новости директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина. "Нет, прямого прослушивания микрофона для таргетинга рекламы не происходит, но алгоритмы настолько точно анализируют ваш цифровой след – историю поиска, геолокацию, соцсети, что создают иллюзию "подслушивания". С помощью идентификаторов IDFA, GAID сервисы связывают ваши действия в разных приложениях, поэтому поиск отелей в одном приложении может привести к рекламе в другом. Сайты делятся информацией через куки и пиксели аналитики, а специалисты по продажам прогнозируют спрос исходя из сезонности и демографии", - сказала Вдовина. Эксперт напомнила, что сбор аудиоданных без согласия пользователей незаконен - это нарушает федеральный закон №152 РФ о защите персональных данных. К тому же смартфоны iOS и Android требуют разрешение от пользователя для доступа к микрофону - к примеру, он запрашивается при первом использовании голосового поиска во многих приложениях. Однако даже если разрешение есть, сервисы не могут записывать звук постоянно - это быстро разрядит батарею и будет заметно в статистике энергопотребления. Передача аудиоданных на серверы всегда связана с заявленными функциями, такими как голосовые сообщения, поиск. "Приложения не "подслушивают" разговоры через микрофон, так как это технически сложно, энергозатратно и незаконно. Но, если кажется… Чтобы исключить возможность "подслушивания", стоит просто ограничить доступ к микрофону, геолокации и контактам на гаджете. Или используйте блокировщики трекеров и запретите отслеживание при установке приложения", - добавила Вдовина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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