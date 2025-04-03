https://1prime.ru/20250403/ekspert-856336227.html
Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ
Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ
Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T07:11+0300
2025-04-03T07:11+0300
2025-04-03T07:11+0300
технологии
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евгений егоров
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников является убедить жертву внести деньги на депозит, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
"Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ – частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах. Задача мошенников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала", - сообщил он.
Эксперт объяснил, что после первого перечисления денег жертву будут убеждать внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся деньги.
Однако на этом злоумышленники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность человека, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете мошенники просто перестанут выходить на связь, добавил Егоров.
По его словам, для распространения подобных публикаций используются сообщества в социальных сетях и группы Telegram-каналов, размещающих такую мошенническую рекламу наряду с обычными новостями.
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технологии, финансы, банки, москва, евгений егоров
Технологии, Финансы, Банки, МОСКВА, Евгений Егоров
Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ
Эксперт Егоров: мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в СМИ
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников является убедить жертву внести деньги на депозит, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
"Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ – частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах. Задача мошенников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала", - сообщил он.
Эксперт объяснил, что после первого перечисления денег жертву будут убеждать внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся деньги.
Однако на этом злоумышленники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность человека, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете мошенники просто перестанут выходить на связь, добавил Егоров.
По его словам, для распространения подобных публикаций используются сообщества в социальных сетях и группы Telegram-каналов, размещающих такую мошенническую рекламу наряду с обычными новостями.