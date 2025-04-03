https://1prime.ru/20250403/ekspert-856336227.html

Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ

Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники используют фейковые публикации в СМИ

Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T07:11+0300

2025-04-03T07:11+0300

2025-04-03T07:11+0300

технологии

финансы

банки

москва

евгений егоров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856336227.jpg?1743653466

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мошенники используют в своих схемах поддельные публикации в известных СМИ, переход по которым ведет на сайты фейковых инвестпроектов, а целью злоумышленников является убедить жертву внести деньги на депозит, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. "Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ – частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах. Задача мошенников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала", - сообщил он. Эксперт объяснил, что после первого перечисления денег жертву будут убеждать внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся деньги. Однако на этом злоумышленники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность человека, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете мошенники просто перестанут выходить на связь, добавил Егоров. По его словам, для распространения подобных публикаций используются сообщества в социальных сетях и группы Telegram-каналов, размещающих такую мошенническую рекламу наряду с обычными новостями.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, москва, евгений егоров