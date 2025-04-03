https://1prime.ru/20250403/eksport-856343170.html

Россия нарастила экспорт масложировой продукции

Россия нарастила экспорт масложировой продукции - 03.04.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт масложировой продукции

Экспорт масложировой продукции из РФ в 2024 году в стоимостном выражении увеличился на 4% по сравнению с 2023 годом, в натуральном выражении - на 10%, заявил... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:22+0300

2025-04-03T11:22+0300

2025-04-03T11:22+0300

экономика

россия

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853384308_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bee7c917fd9c7e2872ac4f282559931.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Экспорт масложировой продукции из РФ в 2024 году в стоимостном выражении увеличился на 4% по сравнению с 2023 годом, в натуральном выражении - на 10%, заявил заместитель министра сельского хозяйства Максим Маркович. "Несмотря на экономические сложности российского экспорта, по итогам 2024 года экспорт масложировой продукции вырос на 4% к 2023 году в стоимостном выражении, и в натуральном выражении экспорт также увеличился, более чем на 10%", - сказал Маркович в рамках пятой масложировой конференции. Он также отметил, что география поставок масложировой отрасли насчитывает более 115 стран. Основной экспорт приходится на Индию - около 25% от общего объема. Также в лидерах по импорту отечественной продукции находятся Китай и Турция. Ключевым продуктом масложирового экспорта является подсолнечное масло - более 60% от общего объема поставок. "По итогам 2024 года, по сравнению с 2023 годом, экспорт подсолнечного масла также увеличился, примерно на 20% в стоимостном выражении и более чем на 30% в физическом весе. Поставки масла осуществлялись в более чем 100 стран мира", - уточнил замминистра. Россия обеспечивает около 7% мировых физических поставок в масложировой отрасли, занимает второе место в мире по объему экспорта подсолнечного и рапсового масла, а также третье место в мире по поставкам соевого масла, подчеркнул он. Ранее, в феврале, Минсельхоз сообщал, что в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 миллиона тонн растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года. Подсолнечного масла было произведено 8 миллионов тонн, прирост составил 11,7%, соевого масла - порядка 1,1 миллиона тонн, что на 9,6% больше, чем в 2023 году.

https://1prime.ru/20250331/pshenitsa-856249909.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз