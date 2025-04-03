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Россия нарастила экспорт молочной продукции

Россия нарастила экспорт молочной продукции - 03.04.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт молочной продукции

Поставки за рубеж российской молочной продукции в первом квартале 2025 года выросли на 5,64% - до 46,8 тысячи тонн с 44,3 тысячи тонн за аналогичный период... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T16:39+0300

2025-04-03T16:39+0300

2025-04-03T16:39+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Поставки за рубеж российской молочной продукции в первом квартале 2025 года выросли на 5,64% - до 46,8 тысячи тонн с 44,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года, при этом объем поставок в Китай вырос в 1,7 раза, а наибольший объем закуплен Казахстаном, следует из сообщения Россельхознадзора. "Поставки молочной продукции выросли с 44,3 тысячи тонн в аналогичном периоде прошлого года до 46,8 тысячи тонн в этом году. Рост экспорта отмечается в 1,2 раза в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан, в 1,1 раза в Азербайджан и Грузию, а также в 1,7 раза в Китай. При этом наибольший объем закуплен Казахстаном – 21,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Также увеличились поставки кисломолочной продукции (пахты, йогурта, кефира, сметаны) до 19,5 тысячи тонн за указанный период с 17,9 тысячи тонн, молочной сыворотки и пермеата - до 8,7 тысяч тонн с 5,1 тысячи тонн. Кроме того, экспорт молока и несгущенных сливок составил 7,2 тысячи тонн молока, сыра - 5,6 тысяч тонн. В то же время экспорт мяса и мясопродуктов за первый квартал 2025 года составил 207 тысяч тонн. В частности, поставки мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился в 1,2 раза с 75,3 тысячи тонн и составили 87,7 тысячи тонн. Главный импортер - Китай, туда поставлено почти 32,1 тысячи тонн. Кроме того, российской свинины вывезено за рубеж 65,4 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было поставлено 36,2 тысячи тонн. Более того, выросли поставки пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней - до 17,8 тысячи тонн, что больше в 1,5 раза показателя прошлого года – 11,9 тысячи тонн. Также рост в 1,2 раза отметили в отгрузках говядины - более 9,1 тысячи тонн, в аналогичном периоде прошлого года было вывезено 7,4 тысячи тонн. В ведомстве уточнили, что наибольшие объемы поставок приходятся на рыбу и морепродукты - 293,3 тысячи тонн. Значительная доля экспорта сырой рыбы пришлась на Китай - 118,2 тысячи тонн и Республику Корея - 84,4 тысячи тонн. Нигерия нарастила в 1,9 раза закупки российской сырой рыбы, до 17,9 тысячи тонн. Отгрузки овощей, корнеплодов и клубнеплодов составили 51,9 тысячи тонн. Так, объемы поставок корнеплодов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,3 раза - до 13,9 тысячи тонн с 5,9 тысячи тонн. Следом по объемам экспорта идет картофель - 13,4 тысячи тонн, лук и чеснок - 10 тысяч тонн. Отгрузки капусты выросли в 2,2 раза - до 5,3 тысяч тонн, поставки огурцов увеличились в 1,2 раза, до 4,6 тысячи тонн с 3,9 тысячи тонн.

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бизнес, россия, россельхознадзор