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Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США
Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что в пятницу побеседует с американскими партнерами по вопросу введенных США 20-процентных пошлин. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:04+0300
2025-04-03T14:04+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
пошлины
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что в пятницу побеседует с американскими партнерами по вопросу введенных США 20-процентных пошлин. "Мы будем действовать спокойно, тщательно поэтапно, единым образом, балансируя наш ответ, при этом давая достаточно времени для переговоров. Но мы не будем сидеть, сложа руки, если не сможем достичь справедливой сделки. Завтра я поговорю со своими американскими коллегами", - написал Шефчович в сети X. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
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мировая экономика, сша, ес, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, пошлины
14:04 03.04.2025
 
Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США

Еврокомиссар по торговле сообщил, что в пятницу обсудит с американскими партнерами пошлины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что в пятницу побеседует с американскими партнерами по вопросу введенных США 20-процентных пошлин.
"Мы будем действовать спокойно, тщательно поэтапно, единым образом, балансируя наш ответ, при этом давая достаточно времени для переговоров. Но мы не будем сидеть, сложа руки, если не сможем достичь справедливой сделки. Завтра я поговорю со своими американскими коллегами", - написал Шефчович в сети X.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Флаг США
В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины
13:24
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕСМарош ШефчовичУрсула фон дер Ляйенпошлины
 
 
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