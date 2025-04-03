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Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США

Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссар по торговле намерен обсудить пошлины с партнерами из США

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что в пятницу побеседует с американскими партнерами по вопросу введенных США 20-процентных пошлин. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:04+0300

2025-04-03T14:04+0300

2025-04-03T14:04+0300

экономика

мировая экономика

сша

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марош шефчович

урсула фон дер ляйен

пошлины

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что в пятницу побеседует с американскими партнерами по вопросу введенных США 20-процентных пошлин. "Мы будем действовать спокойно, тщательно поэтапно, единым образом, балансируя наш ответ, при этом давая достаточно времени для переговоров. Но мы не будем сидеть, сложа руки, если не сможем достичь справедливой сделки. Завтра я поговорю со своими американскими коллегами", - написал Шефчович в сети X. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

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мировая экономика, сша, ес, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, пошлины