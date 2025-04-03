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Фондовые индексы Европы упали на 1,6-3,3 процента
Фондовые индексы Европы упали на 1,6-3,3 процента - 03.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы упали на 1,6-3,3 процента
Основные фондовые индексы Европы в четверг упали на 1,6-3,3% после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, | 03.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг упали на 1,6-3,3% после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,55% - до 8 474,74 пункта, французский CAC 40 - на 3,31%, до 7 598,98 пункта, немецкий DAX - на 3,08%, до 21 700,36 пункта. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На этом фоне акции в Европе подешевели, в том числе банковского, автомобильного и сырьевого секторов. Так, акции HSBC подешевели на 8,9%, Barclays - на 8,7%, UniCredit - на 7%; Stellantis NV - на 8,1%, Volkswagen - на 4,4%, Mercedes Benz - на 4,1%, Renault - на 4%, BMW - на 3,6%; Glencore - на 7,8%, Anglo American - на 6,8%, ArcelorMittal - на 6,7%. Также среди лидеров снижения в CAC 40 акции Kering и Louis Vuitton - на 7,5% и 5,6% соответственно. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в четверг, что "нельзя ничего исключать" в ответе ЕС на таможенные пошлины США. В свою очередь исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что торговые пошлины США являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны. Сильная статистика по еврозоне не смогла оказать заметной поддержки индексам. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте поднялся до 50,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 50,4 пункта.
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рынки, индексы, европа, сша, дональд трамп, dax
Экономика, Рынки, Индексы, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, DAX
Фондовые индексы Европы упали на 1,6-3,3 процента
Фондовые индексы Европы упали на 1,6-3,3% после объявления Трампа об импортных пошлинах
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг упали на 1,6-3,3% после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,55% - до 8 474,74 пункта, французский CAC 40 - на 3,31%, до 7 598,98 пункта, немецкий DAX - на 3,08%, до 21 700,36 пункта.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе
На этом фоне акции в Европе подешевели, в том числе банковского, автомобильного и сырьевого секторов. Так, акции HSBC подешевели на 8,9%, Barclays - на 8,7%, UniCredit - на 7%; Stellantis NV - на 8,1%, Volkswagen - на 4,4%, Mercedes Benz - на 4,1%, Renault - на 4%, BMW - на 3,6%; Glencore - на 7,8%, Anglo American - на 6,8%, ArcelorMittal - на 6,7%. Также среди лидеров снижения в CAC 40 акции Kering и Louis Vuitton - на 7,5% и 5,6% соответственно.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в четверг, что "нельзя ничего исключать" в ответе ЕС на таможенные пошлины США. В свою очередь исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что торговые пошлины США являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны.
Сильная статистика по еврозоне не смогла оказать заметной поддержки индексам. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте поднялся до 50,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 50,4 пункта.