Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/fas-856345337.html
ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже
ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже - 03.04.2025, ПРАЙМ
ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:05+0300
2025-04-03T12:34+0300
экономика
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей, сообщили в ведомстве."По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей", - говорится в сообщении.Ранее, в октябре 2024 года, служба проводила анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы - минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша. По его итогам ФАС установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раз, добавили в сообщении.Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации, в том числе за счет механизма биржевой торговли рыбной продукцией, который позволит участникам рынка приобретать товар напрямую у производителя.Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов, уточнили там.Кроме того, ведомство предлагает использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, так как 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России.Также ФАС России предлагает в целях сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты - например, ярмарки и рыбные рынки, а также создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.
https://1prime.ru/20250331/makarony-856247425.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
12:05 03.04.2025 (обновлено: 12:34 03.04.2025)
 
ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже

ФАС предложила установить нормативы продажи и покупки рыбной продукции на бирже

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей, сообщили в ведомстве.
"По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей", - говорится в сообщении.
Ранее, в октябре 2024 года, служба проводила анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы - минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша. По его итогам ФАС установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раз, добавили в сообщении.
Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации, в том числе за счет механизма биржевой торговли рыбной продукцией, который позволит участникам рынка приобретать товар напрямую у производителя.
Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов, уточнили там.
Кроме того, ведомство предлагает использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, так как 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России.
Также ФАС России предлагает в целях сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты - например, ярмарки и рыбные рынки, а также создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.
Работа макаронной фабрики - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны "дочкой" Barilla
31 марта, 13:19
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала