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ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже

ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже - 03.04.2025, ПРАЙМ

ФАС предложила установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:05+0300

2025-04-03T12:05+0300

2025-04-03T12:34+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей, сообщили в ведомстве."По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей", - говорится в сообщении.Ранее, в октябре 2024 года, служба проводила анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы - минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша. По его итогам ФАС установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раз, добавили в сообщении.Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации, в том числе за счет механизма биржевой торговли рыбной продукцией, который позволит участникам рынка приобретать товар напрямую у производителя.Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов, уточнили там.Кроме того, ведомство предлагает использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, так как 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России.Также ФАС России предлагает в целях сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты - например, ярмарки и рыбные рынки, а также создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.

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