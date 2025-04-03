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ФАС предложила установить сбор за возврат ж/д билетов - 03.04.2025, ПРАЙМ
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ФАС предложила установить сбор за возврат ж/д билетов
ФАС предложила установить сбор за возврат ж/д билетов - 03.04.2025, ПРАЙМ
ФАС предложила установить сбор за возврат ж/д билетов
ФАС России предлагает установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования от 0% до 10% от стоимости, конкретный размер сбора в этих пределах будет... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:22+0300
2025-04-03T13:22+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ФАС России предлагает установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования от 0% до 10% от стоимости, конкретный размер сбора в этих пределах будет устанавливать сам перевозчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Согласно информации на сайте РЖД, в настоящее время при возврате билета взимается сбор в размере 3 рубля 20 копеек за каждое место. Указано, что ставка установлена ФАС России. "ФАС России разработала проект постановления, который предлагает установить для перевозок в поездах дальнего следования предельно максимальный сбор в размере 10% от стоимости проездного документа. Такой подход обеспечит гибкость при взимании сбора за оформление возврата денег за неиспользованные проездные и перевозочные документы — билеты. Перевозчики смогут устанавливать сбор за возврат в пределах от 0% до 10% от стоимости билета", - сообщили в ФАС. Принятие постановления, пояснили там, позволит решить проблему доступности железнодорожных билетов для граждан и позволит нивелировать риски возврата билетов посредниками.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
13:22 03.04.2025
 
ФАС предложила установить сбор за возврат ж/д билетов

ФАС предложила сделать сбор за возврат ж/д билета от 0% до 10% стоимости

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанк50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали
50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ФАС России предлагает установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования от 0% до 10% от стоимости, конкретный размер сбора в этих пределах будет устанавливать сам перевозчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Согласно информации на сайте РЖД, в настоящее время при возврате билета взимается сбор в размере 3 рубля 20 копеек за каждое место. Указано, что ставка установлена ФАС России.
"ФАС России разработала проект постановления, который предлагает установить для перевозок в поездах дальнего следования предельно максимальный сбор в размере 10% от стоимости проездного документа. Такой подход обеспечит гибкость при взимании сбора за оформление возврата денег за неиспользованные проездные и перевозочные документы — билеты. Перевозчики смогут устанавливать сбор за возврат в пределах от 0% до 10% от стоимости билета", - сообщили в ФАС.
Принятие постановления, пояснили там, позволит решить проблему доступности железнодорожных билетов для граждан и позволит нивелировать риски возврата билетов посредниками.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом квартале
1 апреля, 11:15
 
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