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ФБР получило рекордное число заявок на работу, пишут СМИ

ФБР получило рекордное число заявок на работу, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ

ФБР получило рекордное число заявок на работу, пишут СМИ

ФБР США в марте получило рекордное за период с 2016 года число заявок на работу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные бюро. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T09:54+0300

2025-04-03T09:54+0300

2025-04-03T09:54+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ФБР США в марте получило рекордное за период с 2016 года число заявок на работу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные бюро. "В марте было подано 5577 заявок на работу в качестве агента ФБР... Последний раз бюро наблюдало показатели за месяц, близкие к этим, в апреле 2016 года, тогда было подано 5283 заявки", - говорится в сообщении телеканала. При этом, как указывает Fox News, с января в бюро поступило более 10 тысяч заявок. Как отмечает телеканал, в 2023 и 2024 годах среднемесячные показатели ФБР по заявкам составляли 2792 и 3383 соответственно. Ранее издание Politico сообщало, что сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что предложения получили федеральные гражданские служащие ФБР, АНБ, ЦРУ, Разведывательного управления минобороны, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки и Аппарата директора национальной разведки. По данным агентства Рейтер, ФБР сократило штат отдела, занимающегося борьбой с внутренним терроризмом.

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