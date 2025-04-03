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Fesco отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию

Fesco отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию - 03.04.2025, ПРАЙМ

Fesco отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию

Транспортная группа Fesco организовала первую отправку импортных фиников в рефрижераторном контейнере из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Новороссийск,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:29+0300

2025-04-03T13:29+0300

2025-04-03T13:29+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco организовала первую отправку импортных фиников в рефрижераторном контейнере из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Новороссийск, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco организовала первую отправку импортных фиников в рефрижераторном контейнере из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Новороссийск. Сушеные финики общим весом 23 тонны были загружены в рефконтейнер Fesco и затем доставлены в порт Джебель-Али (ОАЭ)", - говорится в сообщении. В Fesco добавили, что прибытие судна в Новороссийск запланировано в 20-х числах апреля. Партия фиников предназначена для российских потребителей из Центрального и Южного федеральных округов. Оператором перевозки выступает компания "Дальрефтранс", которая отвечает в Fesco за транспортировку скоропортящихся и режимных грузов в рефрижераторных контейнерах. "Также мы рассматриваем возможность отправки из ОАЭ различных кондитерских изделий", - отметил гендиректор "Дальрефтранса" Андрей Гречкин, его слова приводятся в сообщении. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

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