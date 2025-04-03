Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/finlyandiya-856347158.html
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:46+0300
2025-04-03T12:46+0300
экономика
сша
финляндия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения пошлин на импорт. "Союзнические отношения внутри НАТО очень сильны, и я полностью уверена, что мы сможем выйти из торговой войны и, надеюсь, достигнем ситуации, когда мы окажемся в еще лучшем положении, чем до повышения пошлин", - приводит слова Валтонен телерадиовещатель Yle. Министр выразила надежду, что введенные пошлины откроют путь к переговорам. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
https://1prime.ru/20250403/poshliny-856344683.html
сша
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, финляндия, нато
Экономика, США, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
12:46 03.04.2025
 
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны

Глава МИД Финляндии Валтонен уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения пошлин на импорт.
"Союзнические отношения внутри НАТО очень сильны, и я полностью уверена, что мы сможем выйти из торговой войны и, надеюсь, достигнем ситуации, когда мы окажемся в еще лучшем положении, чем до повышения пошлин", - приводит слова Валтонен телерадиовещатель Yle.
Министр выразила надежду, что введенные пошлины откроют путь к переговорам.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Премьер Франции назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики
11:52
 
ЭкономикаСШАФИНЛЯНДИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала