https://1prime.ru/20250403/finlyandiya-856347158.html

Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны

Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны - 03.04.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:46+0300

2025-04-03T12:46+0300

2025-04-03T12:46+0300

экономика

сша

финляндия

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о своей уверенности в том, что страны НАТО выйдут из торговой войны, развязанной США после повышения пошлин на импорт. "Союзнические отношения внутри НАТО очень сильны, и я полностью уверена, что мы сможем выйти из торговой войны и, надеюсь, достигнем ситуации, когда мы окажемся в еще лучшем положении, чем до повышения пошлин", - приводит слова Валтонен телерадиовещатель Yle. Министр выразила надежду, что введенные пошлины откроют путь к переговорам. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856344683.html

сша

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, финляндия, нато