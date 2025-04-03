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Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России
Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России - 03.04.2025, ПРАЙМ
Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России
Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность некоммерческой организации Elton John AIDS Foundation на территории России. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:37+0300
2025-04-03T09:37+0300
россия
нпо
фонд
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность некоммерческой организации Elton John AIDS Foundation на территории России."Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон", - сказано в заявлении ведомства.По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами. Утверждается, что организация активно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, западные модели семьи и смену пола, а также участвует в информационной кампании "очернения" России. Кроме того, организация тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, признанными иностранными агентами на территории страны.**Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, нпо, фонд
РОССИЯ, НПО, ФОНД
09:37 03.04.2025
 
Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательным в России фонд Элтона Джона

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк72-й Каннский кинофестиваль. День третий
72-й Каннский кинофестиваль. День третий - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность некоммерческой организации Elton John AIDS Foundation на территории России.
"Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон", - сказано в заявлении ведомства.
По данным Генпрокуратуры, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ*, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.
Утверждается, что организация активно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, западные модели семьи и смену пола, а также участвует в информационной кампании "очернения" России. Кроме того, организация тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, признанными иностранными агентами на территории страны.
**Движение признано экстремистским и запрещено в России
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