https://1prime.ru/20250403/frantsiya-856349740.html

Во Франции заявили о готовности к торговой войне с США

Во Франции заявили о готовности к торговой войне с США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Во Франции заявили о готовности к торговой войне с США

Европа готова к торговой войне с США, заявила в четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима на фоне решения Вашингтона ввести пошлины на... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:50+0300

2025-04-03T13:50+0300

2025-04-03T13:50+0300

экономика

ес

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 3 апр – ПРАЙМ. Европа готова к торговой войне с США, заявила в четверг официальный представитель французского кабмина Софи Прима на фоне решения Вашингтона ввести пошлины на импорт. "Мы, в Европе, оснастили себя новыми инструментами, которые мы называем инструменты по борьбе с принуждением… Так что сегодня у нас есть группа инструментов, и мы готовы к этой торговой войне", - сказала она в эфире радиостанции RTL. Прима заявила, что ЕС продолжит "пытаться вести переговоры" с США, поскольку не Европа начала "торговую атаку", однако отметила, что блок уже готовит два ответа. Первый из них начнет действовать примерно в середине апреля и "будет соответствовать" мерам США в отношении стали и алюминия. Второй ответ "будет, вероятно, готов" к концу апреля и затронет как американские товары, так и услуги, заявила представитель кабмина Франции. Детали второго ответа пока прорабатываются, однако он может затронуть, например, цифровые услуги и американских технологических гигантов, таких как Google, Apple, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Amazon и Microsoft, сообщила Прима. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856348716.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша