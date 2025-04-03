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Около 61% французов считают, что демократия во Франции работает плохо

Около 61% французов считают, что демократия во Франции работает плохо - 03.04.2025, ПРАЙМ

Около 61% французов считают, что демократия во Франции работает плохо

Порядка 61% французов считают, что демократия во Франции функционирует плохо, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для радиостанции... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:19+0300

2025-04-03T00:19+0300

2025-04-03T00:19+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Порядка 61% французов считают, что демократия во Франции функционирует плохо, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и издания Journal du Dimanche. Выступающие за коалицию президента Франции Эммануэля Макрона оказались наиболее оптимистичными в своей оценке - 75% опрошенных выразили мнение, что демократия в стране функционирует исправно. В то же время в рядах сторонников левых партий о том, что демократия в стране работает исправно, суммарно заявили 59% респондентов. При этом 60% поддерживающих партию "Непокорившаяся Франция" выразили неудовлетворенность функционированием демократии в стране, тогда как большинство сторонников других левых партий оценили ее работу положительно. При этом среди сторонников правой партии "Национальное объединение", ряду членов которой в понедельник суд временно запретил избираться в органы государственной власти, число согласных с утверждением о плохо работающей демократии в Франции составило уже 81%. Сторонники партии республиканцев, также придерживающейся правых взглядов, тоже выразили недовольство качеством работы демократической системы во Франции - мнение, что демократия в стране работает плохо, высказали 63% респондентов. Опрос проводился 1-2 апреля, в нем приняли участие 1010 совершеннолетних граждан Франции, коэффициент погрешности не приводится. Суд Парижа в понедельник вынес приговор лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ряду депутатов партии по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.

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мировая экономика, общество , франция, москва, париж, марин ле пен, эммануэль макрон