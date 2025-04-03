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Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума - 03.04.2025, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:25+0300
2025-04-03T12:36+0300
энергетика
украина
газ
газпром
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром"."В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"."В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.
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украина, газ, газпром
Энергетика, УКРАИНА, Газ, Газпром
12:25 03.04.2025 (обновлено: 12:36 03.04.2025)
 
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума

"Газпром": уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром".
"В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
"В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.
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