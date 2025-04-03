https://1prime.ru/20250403/gaz-856346018.html

Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума

Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума - 03.04.2025, ПРАЙМ

Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума

Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:25+0300

2025-04-03T12:25+0300

2025-04-03T12:36+0300

энергетика

украина

газ

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83551/08/835510894_0:0:2140:1205_1920x0_80_0_0_3942c536c595ace51100f6f3db421a79.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром"."В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"."В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250403/gaz-856346248.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, газ, газпром