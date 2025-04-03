https://1prime.ru/20250403/gaz-856346018.html
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума - 03.04.2025, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:25+0300
2025-04-03T12:25+0300
2025-04-03T12:36+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром"."В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"."В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250403/gaz-856346248.html
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украина, газ, газпром
Энергетика, УКРАИНА, Газ, Газпром
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
"Газпром": уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений, сообщил "Газпром".
"В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", – говорите в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
"В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м – это на треть больше, чем было закачано летом", - добавляется в сообщении.
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