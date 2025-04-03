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Европе будет сложно этим летом наполнить ПХГ, заявили в "Газпром" - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Европе будет сложно этим летом наполнить ПХГ, заявили в "Газпром"
Европе будет сложно этим летом наполнить ПХГ, заявили в "Газпром" - 03.04.2025, ПРАЙМ
Европе будет сложно этим летом наполнить ПХГ, заявили в "Газпром"
Европе будет сложно этим летом наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) и тем самым основательно подготовиться к зиме, считают в компании "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:27+0300
2025-04-03T12:39+0300
энергетика
европа
газпром
газ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Европе будет сложно этим летом наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) и тем самым основательно подготовиться к зиме, считают в компании "Газпром"."Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", - отметили в компании.Также сообщается, что Европа к концу первого квартала отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 62,9 миллиарда кубометров газа, отбор рекордно превысил летний объем закачки, при этом среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в текущем сезоне стал вторым по величине.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров – это одна треть от объема хранилищ и на 25,3 миллиарда кубометров меньше, чем год назад.
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европа, газпром, газ
Энергетика, ЕВРОПА, Газпром, Газ
12:27 03.04.2025 (обновлено: 12:39 03.04.2025)
 
Европе будет сложно этим летом наполнить ПХГ, заявили в "Газпром"

"Газпром": Европе будет сложно этим летом наполнить ПХГ и подготовиться к зиме

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Европе будет сложно этим летом наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) и тем самым основательно подготовиться к зиме, считают в компании "Газпром".
"Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", - отметили в компании.
Также сообщается, что Европа к концу первого квартала отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 62,9 миллиарда кубометров газа, отбор рекордно превысил летний объем закачки, при этом среднесуточный темп отбора газа из хранилищ в текущем сезоне стал вторым по величине.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 марта запасы газа в европейских ПХГ снизились до 34,3 миллиарда кубометров – это одна треть от объема хранилищ и на 25,3 миллиарда кубометров меньше, чем год назад.
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