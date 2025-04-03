https://1prime.ru/20250403/gaz-856346248.html

Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"

Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром" - 03.04.2025, ПРАЙМ

Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"

Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:29+0300

2025-04-03T12:29+0300

2025-04-03T12:29+0300

энергетика

газ

турция

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром". "Потребление газа в Турции ставит новые рекорды. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в январе-марте потребление превысило 21 миллиард кубометров - исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка", - отметила российская компания.

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газ, турция