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Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром" - 03.04.2025, ПРАЙМ
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"
Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:29+0300
2025-04-03T12:29+0300
2025-04-03T12:29+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром". "Потребление газа в Турции ставит новые рекорды. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в январе-марте потребление превысило 21 миллиард кубометров - исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка", - отметила российская компания.
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газ, турция
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"
"Газпром": Потребление газа в Турции в январе-марте превысило 21 миллиард кубов
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром".
"Потребление газа в Турции ставит новые рекорды. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в январе-марте потребление превысило 21 миллиард кубометров - исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка", - отметила российская компания.
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