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Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром" - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром" - 03.04.2025, ПРАЙМ
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"
Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром". | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:29+0300
2025-04-03T12:29+0300
энергетика
газ
турция
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром". "Потребление газа в Турции ставит новые рекорды. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в январе-марте потребление превысило 21 миллиард кубометров - исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка", - отметила российская компания.
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газ, турция
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ
12:29 03.04.2025
 
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"

"Газпром": Потребление газа в Турции в январе-марте превысило 21 миллиард кубов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Потребление газа в Турции ставит новые рекорды, в январе-марте превысило 21 миллиард кубометров, сообщил "Газпром".
"Потребление газа в Турции ставит новые рекорды. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в январе-марте потребление превысило 21 миллиард кубометров - исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка", - отметила российская компания.
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