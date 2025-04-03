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Биржевые цены на газ в Европе теряют около 3 процентов

Биржевые цены на газ в Европе теряют около 3 процентов - 03.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе теряют около 3 процентов

Биржевые цены на газ в Европе в четверг теряют около 3%, находясь на уровне ниже 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:26+0300

2025-04-03T14:26+0300

2025-04-03T14:26+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг теряют около 3%, находясь на уровне ниже 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,2 доллара за тысячу кубометров (-2,2%). А по состоянию на 14.00 мск их стоимость составляет 447,3 доллара (-3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 461,5 доллара за тысячу кубометров. Equinor останавливает газоперерабатывающий завод Коллснес в Норвегии из-за отключения электроэнергии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Мощность завода составляет 156 миллионов кубометров в сутки. Перерабатывает газ с месторождений Тролль (Troll), Квитебьёрн (Kvitebjørn), Висунд (Visund) и Фрам (Fram). Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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европа, газ