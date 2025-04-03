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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента - 03.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% – до 452 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% – до 452 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,2 доллара за тысячу кубометров (-2,2%). Ценовой максимум составил 458,5 доллара (-0,6%), ценовой минимум – 441,9 доллара (-4,2%). Последние фьючерсы торговались по 452 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 461,5 доллара за тысячу кубометров. Equinor останавливает газоперерабатывающий завод Коллснес в Норвегии из-за отключения электроэнергии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Мощность завода составляет 156 миллионов кубометров в сутки. Перерабатывает газ с месторождений Тролль (Troll), Квитебьёрн (Kvitebjørn), Висунд (Visund) и Фрам (Fram). Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% – до $452 за тысячу кубометров
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 2% – до 452 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,2 доллара за тысячу кубометров (-2,2%). Ценовой максимум составил 458,5 доллара (-0,6%), ценовой минимум – 441,9 доллара (-4,2%). Последние фьючерсы торговались по 452 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 461,5 доллара за тысячу кубометров.
Equinor останавливает газоперерабатывающий завод Коллснес в Норвегии из-за отключения электроэнергии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Мощность завода составляет 156 миллионов кубометров в сутки. Перерабатывает газ с месторождений Тролль (Troll), Квитебьёрн (Kvitebjørn), Висунд (Visund) и Фрам (Fram).
Биржевые цены на газ в Европе теряют около 3 процентов
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.