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Мосбиржа запустит расчетный фьючерс на природный газ для европейского рынка
Мосбиржа запустит расчетный фьючерс на природный газ для европейского рынка - 03.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит расчетный фьючерс на природный газ для европейского рынка
Московская биржа 8 апреля запустит расчетный фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок, следует из сообщения торговой площадки. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T22:38+0300
2025-04-03T22:38+0300
2025-04-03T22:38+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Московская биржа 8 апреля запустит расчетный фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок, следует из сообщения торговой площадки. "Восьмого апреля 2025 года Московская биржа запускает новый расчетный фьючерсный контракт на природный газ. Базисный актив фьючерса – природный газ, ориентированный на европейский рынок", - говорится в сообщении. Валюта цены контракта – евро, лот – 1 мегаватт, периодичность исполнения – раз в месяц. Расчеты проводятся в рублях, поясняет биржа. Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 39 опционов на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
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мосбиржа, рынки, европа, газ
Энергетика, Мосбиржа, Рынки, ЕВРОПА, Газ
Мосбиржа запустит расчетный фьючерс на природный газ для европейского рынка
Мосбиржа 8 апреля запустит расчетный фьючерс на природный газ для европейского рынка
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Московская биржа 8 апреля запустит расчетный фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок, следует из сообщения торговой площадки.
"Восьмого апреля 2025 года Московская биржа запускает новый расчетный фьючерсный контракт на природный газ. Базисный актив фьючерса – природный газ, ориентированный на европейский рынок", - говорится в сообщении.
Валюта цены контракта – евро, лот – 1 мегаватт, периодичность исполнения – раз в месяц. Расчеты проводятся в рублях, поясняет биржа.
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 39 опционов на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.