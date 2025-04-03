https://1prime.ru/20250403/gd-856331473.html

В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами

В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами - 03.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:38+0300

2025-04-03T00:38+0300

2025-04-03T00:38+0300

общество

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856331473.jpg?1743629887

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отнесение хулиганских действий по отношению к беременным женщинам, малолетним и беспомощным к дополнительным квалифицирующим признакам с более строгим наказанием, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в часть вторую статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой части - 7 лет лишения свободы. "Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что предлагаемая редакция части второй статьи 213 УК РФ направлена на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан. "Идея разработки данной инициативы появилась в ходе обсуждения с журналистским сообществом целого ряда вопиющих фактов, когда наблюдается неадекватное и откровенно хулиганское поведение отдельных граждан по отношению к беззащитным людям - беременным, пожилым, инвалидам, малолетним. Было предложено добавить дополнительные квалифицирующие признаки в статью 213 Уголовного кодекса РФ. Одновременно будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия", - сказал Нилов журналистам.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф