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В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами
В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами - 03.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T00:38+0300
2025-04-03T00:38+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отнесение хулиганских действий по отношению к беременным женщинам, малолетним и беспомощным к дополнительным квалифицирующим признакам с более строгим наказанием, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в часть вторую статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой части - 7 лет лишения свободы. "Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что предлагаемая редакция части второй статьи 213 УК РФ направлена на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан. "Идея разработки данной инициативы появилась в ходе обсуждения с журналистским сообществом целого ряда вопиющих фактов, когда наблюдается неадекватное и откровенно хулиганское поведение отдельных граждан по отношению к беззащитным людям - беременным, пожилым, инвалидам, малолетним. Было предложено добавить дополнительные квалифицирующие признаки в статью 213 Уголовного кодекса РФ. Одновременно будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия", - сказал Нилов журналистам.
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общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
00:38 03.04.2025
 
В ГД внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами

В Госдуму внесут проект о наказании за хулиганство над беременными женщинами и детьми

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в верхнюю палату парламента законопроект, предусматривающий отнесение хулиганских действий по отношению к беременным женщинам, малолетним и беспомощным к дополнительным квалифицирующим признакам с более строгим наказанием, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в часть вторую статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой части - 7 лет лишения свободы.
"Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что предлагаемая редакция части второй статьи 213 УК РФ направлена на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан.
"Идея разработки данной инициативы появилась в ходе обсуждения с журналистским сообществом целого ряда вопиющих фактов, когда наблюдается неадекватное и откровенно хулиганское поведение отдельных граждан по отношению к беззащитным людям - беременным, пожилым, инвалидам, малолетним. Было предложено добавить дополнительные квалифицирующие признаки в статью 213 Уголовного кодекса РФ. Одновременно будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия", - сказал Нилов журналистам.
 
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