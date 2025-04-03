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В ГД внесут проект о жилье для ветеранов СВО, получивших инвалидность - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о жилье для ветеранов СВО, получивших инвалидность
В ГД внесут проект о жилье для ветеранов СВО, получивших инвалидность - 03.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о жилье для ветеранов СВО, получивших инвалидность
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обеспечить жильём ветеранов СВО,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:02+0300
2025-04-03T02:02+0300
бизнес
общество
экономика
сергей миронов
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обеспечить жильём ветеранов СВО, получивших на фронте инвалидность первой группы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами первой группы в ходе специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости Миронов, после прохождения активной фазы лечения, реабилитации и выхода из госпиталя, ветераны СВО должны проходить длительное восстановление в домашних условиях, но многие не могут себе этого позволить, потому что вместе со своей семьёй многие живут в небольших квартирах. "Больше всего эта серьёзная проблема актуальна для участников спецоперации, которые потеряли здоровье и пришли с фронта инвалидами первой группы", – считает лидер СРЗП. Он отметил, что вернувшиеся с фронта военнослужащие и добровольцы исполнили свой долг по защите Отечества, и теперь государство перед ними в огромном долгу, в первую очередь – в долгу перед инвалидами первой группы. По мнению политика, государство обязано предоставить им всю необходимую социальную помощь и в первоочередном порядке обеспечить их жильём. "Поскольку у подавляющего большинства регионов нет денег для финансирования этой программы, средства на неё предлагаем выделить из федерального бюджета", – заключил Миронов. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
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бизнес, общество , сергей миронов, владимир путин, госдума
Бизнес, Общество , Экономика, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
02:02 03.04.2025
 
В ГД внесут проект о жилье для ветеранов СВО, получивших инвалидность

В ГД внесут проект о жилье для ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обеспечить жильём ветеранов СВО, получивших на фронте инвалидность первой группы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами первой группы в ходе специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Миронов, после прохождения активной фазы лечения, реабилитации и выхода из госпиталя, ветераны СВО должны проходить длительное восстановление в домашних условиях, но многие не могут себе этого позволить, потому что вместе со своей семьёй многие живут в небольших квартирах.
"Больше всего эта серьёзная проблема актуальна для участников спецоперации, которые потеряли здоровье и пришли с фронта инвалидами первой группы", – считает лидер СРЗП.
Он отметил, что вернувшиеся с фронта военнослужащие и добровольцы исполнили свой долг по защите Отечества, и теперь государство перед ними в огромном долгу, в первую очередь – в долгу перед инвалидами первой группы. По мнению политика, государство обязано предоставить им всю необходимую социальную помощь и в первоочередном порядке обеспечить их жильём.
"Поскольку у подавляющего большинства регионов нет денег для финансирования этой программы, средства на неё предлагаем выделить из федерального бюджета", – заключил Миронов.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
 
ЭкономикаБизнесОбществоСергей МироновВладимир ПутинГосдума
 
 
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