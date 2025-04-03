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В ГД могут внести доработанный законопроект об отмене ЕГЭ

В ГД могут внести доработанный законопроект об отмене ЕГЭ - 03.04.2025, ПРАЙМ

В ГД могут внести доработанный законопроект об отмене ЕГЭ

Доработанный законопроект об отмене или серьёзной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании, сообщил РИА Новости глава... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T02:02+0300

2025-04-03T02:02+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Доработанный законопроект об отмене или серьёзной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании, сообщил РИА Новости глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Мы посмотрим на итоги эксперимента по среднему специальному образованию, посмотрим на итоги этой кампании по сдаче ЕГЭ. Вспомните, год назад, какие были скандалы с раздеваниями, ограничениями, с нервными срывами, с самыми негативными последствиями для организма тех, кто сдавал и готовился к сдаче. После этого, для того, чтобы была аргументация, свежая аналитика, еще раз выйдем с предложением в определённой части корректировать действующую систему оценки", - сказал Нилов. По мнению парламентария, "ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей". В среду Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам. Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг. Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на "натаскивание" к тестированию. В свою очередь в Рособрнадзоре ранее заявили РИА Новости, что ЕГЭ – это один из самых "глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике", требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество