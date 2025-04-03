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Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ

Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T02:56+0300

2025-04-03T02:56+0300

2025-04-03T02:56+0300

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стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. "По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.

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мировая экономика, рф, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, washington post, cnn