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Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:56+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом.
"По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.
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мировая экономика, рф, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, washington post, cnn
Экономика, Мировая экономика, РФ, ВАШИНГТОН, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Washington Post, CNN
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом.
"По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.