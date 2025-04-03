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Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:56+0300
2025-04-03T02:56+0300
экономика
мировая экономика
рф
вашингтон
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
дмитрий песков
washington post
cnn
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. "По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.
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мировая экономика, рф, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, washington post, cnn
Экономика, Мировая экономика, РФ, ВАШИНГТОН, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Washington Post, CNN
02:56 03.04.2025
 
Глава РФПИ начал встречу со спецпосланником президента США, пишут СМИ

WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в среду сообщил, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом.
"По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев... встречается со Стивом Уиткоффом... По словам этого источника, переговоры "идут", - сообщает газета.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются.
 
ЭкономикаМировая экономикаРФВАШИНГТОНСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффДмитрий ПесковWashington PostCNN
 
 
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