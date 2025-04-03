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Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины
Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T05:12+0300
2025-04-03T05:12+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
уоррен баффет
cnn
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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины. "Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок", – сказал он в интервью телеканалу CNN. Бессент подчеркнул, что, по его мнению, ключевым ориентиром остаются базовые экономические показатели. "В конце концов, как говорил Уоррен Баффет, в краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, а в долгосрочной - весы", - добавил он. В среду Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, уоррен баффет, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Уоррен Баффет, CNN
05:12 03.04.2025
 
Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины

Глава Минфина США Бессент заявил, что не может предсказать реакцию рынков на пошлины

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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины.
"Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок", – сказал он в интервью телеканалу CNN.
Бессент подчеркнул, что, по его мнению, ключевым ориентиром остаются базовые экономические показатели. "В конце концов, как говорил Уоррен Баффет, в краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, а в долгосрочной - весы", - добавил он.
В среду Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампУоррен БаффетCNN
 
 
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