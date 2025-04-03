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Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины
Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины
Министр финансов США Скотт Бессент признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T05:12+0300
2025-04-03T05:12+0300
2025-04-03T05:12+0300
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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины.
"Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок", – сказал он в интервью телеканалу CNN.
Бессент подчеркнул, что, по его мнению, ключевым ориентиром остаются базовые экономические показатели. "В конце концов, как говорил Уоррен Баффет, в краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, а в долгосрочной - весы", - добавил он.
В среду Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, уоррен баффет, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Уоррен Баффет, CNN
Глава Минфина США не смог предсказать реакцию рынков на пошлины
Глава Минфина США Бессент заявил, что не может предсказать реакцию рынков на пошлины
ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент признал, что не в состоянии спрогнозировать реакцию фондовых рынков на введённые администрацией Дональда Трампа импортные пошлины.
"Честно говоря, я не знаю. Не знаю, на каких уровнях начнётся торговля завтра и где закроется рынок", – сказал он в интервью телеканалу CNN.
Бессент подчеркнул, что, по его мнению, ключевым ориентиром остаются базовые экономические показатели. "В конце концов, как говорил Уоррен Баффет, в краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, а в долгосрочной - весы", - добавил он.
В среду Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.