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Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:58+0300
2025-04-03T06:58+0300
2025-04-03T06:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики".
"Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она.
В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему".
Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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Мировая экономика, Экономика, Брюссель, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава ЕК фон дер Ляйен: согласна с Трампом о недостатках глобальной торговой системы
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики".
"Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она.
В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему".
Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.