Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/glava-856335940.html
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:58+0300
2025-04-03T06:58+0300
мировая экономика
экономика
брюссель
сша
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856335940.jpg?1743652734
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики". "Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она. В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему". Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
брюссель
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, брюссель, сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек, ес
Мировая экономика, Экономика, Брюссель, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
06:58 03.04.2025
 
Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы

Глава ЕК фон дер Ляйен: согласна с Трампом о недостатках глобальной торговой системы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики".
"Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она.
В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему".
Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
 
ЭкономикаМировая экономикаБрюссельСШАВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала