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Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы

Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы - 03.04.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК согласна с мнением Трампа о недостатках торговой системы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T06:58+0300

2025-04-03T06:58+0300

2025-04-03T06:58+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что согласна с мнением президента США Дональда Трампа о недостатках глобальной торговой системы, готова помогать в привидении ее "в соответствие с реалиями мировой экономики". "Мы знаем, что глобальная торговая система имеет серьезные недостатки. Я согласна с президентом Трампом, что другие несправедливо пользуются текущими правилами. И я готова поддержать любые усилия по приведению глобальной торговой системы в соответствие с реалиями мировой экономики", - сказала она. В то же время, по словам главы ЕК, "использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему". Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

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мировая экономика, брюссель, сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек, ес