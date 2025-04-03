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"Дочка" Google в России впервые за четыре года получила чистую прибыль

"Дочка" Google в России впервые за четыре года получила чистую прибыль - 03.04.2025, ПРАЙМ

"Дочка" Google в России впервые за четыре года получила чистую прибыль

Дочерня компания Google в России впервые с 2020 года получила чистую прибыль: по итогам 2024 года она составила почти 900 миллионов рублей, следует из отчета... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T17:29+0300

2025-04-03T17:29+0300

2025-04-03T17:29+0300

экономика

технологии

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дочерня компания Google в России впервые с 2020 года получила чистую прибыль: по итогам 2024 года она составила почти 900 миллионов рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). "Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: 899 851 тысяча рублей", - говорится в отчете. Отмечается, что в 2019 году чистая прибыль компании была практически на уровне прошлого года - 871,7 миллиона рублей, а в 2020 году выросла до 1,73 миллиарда рублей. При этом в следующие три года компания получала убытки: в 2021 году - в размере 26,422 миллиарда рублей, в 2022 - 10,182 миллиарда рублей, а в 2023 - 3,126 миллиарда рублей. Выручку компания не раскрывает. Убыток от продаж в 2024 году составил 32,12 миллиона рублей против 19,84 миллиона рублей в 2023 году. В феврале в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что российские суды в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей. При этом в декабре прошлого года в пресс-службе Роскомнадзора агентству сообщали, что сумма штрафов, наложенных российским судом на Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.

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технологии, google