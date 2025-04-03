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В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в апреле - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в апреле
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в апреле - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в апреле
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в апреле на 0,25 процентного | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T03:39+0300
2025-04-03T03:39+0300
финансы
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экономика
рф
анатолий аксаков
алексей заботкин
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в апреле на 0,25 процентного пункта с нынешних 21% годовых. "На следующем заседании в апреле ожидаем снижения на 0,25 (процентного пункта - ред.), не больше", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно ожидать снижения ключевой ставки Банка России. Очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля. ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Согласно февральскому прогнозу регулятора, по итогам 2025 года инфляция составит 7-8% годовых.
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финансы, банки, рф, анатолий аксаков, алексей заботкин, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, РФ, Анатолий Аксаков, Алексей Заботкин, банк Россия, Банк России
03:39 03.04.2025
 
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в апреле

Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в апреле на 0,25 процентного пункта

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в апреле на 0,25 процентного пункта с нынешних 21% годовых.
"На следующем заседании в апреле ожидаем снижения на 0,25 (процентного пункта - ред.), не больше", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно ожидать снижения ключевой ставки Банка России.
Очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Согласно февральскому прогнозу регулятора, по итогам 2025 года инфляция составит 7-8% годовых.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФАнатолий АксаковАлексей Заботкинбанк РоссияБанк России
 
 
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