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Ряд разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Ряд разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве - 03.04.2025, ПРАЙМ
Ряд разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут ограничивать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:12+0300
2025-04-03T12:12+0300
2025-04-03T12:12+0300
общество
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут ограничивать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры. "Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Через 72 часа доступ к разделам вернется - если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания, отметили в Минцифры. При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы - например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ". "Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", - сказали в министерстве. Там же напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из смс.
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общество
Ряд разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Доступ к ряду разделов "Госуслуг" ограничат на 72 часа при мошенничестве
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут ограничивать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры.
"Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Через 72 часа доступ к разделам вернется - если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания, отметили в Минцифры.
При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы - например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".
"Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", - сказали в министерстве.
Там же напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из смс.
"Госуслуги" предупредили о возможных перебоях в работе сервиса "Сим-карты"