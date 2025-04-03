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Премьер Дании заявила, что Гренландия не будет под контролем США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Дании заявила, что Гренландия не будет под контролем США
Премьер Дании заявила, что Гренландия не будет под контролем США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Дании заявила, что Гренландия не будет под контролем США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США, и политик сделает все, чтобы обеспечить равное отношение датчан и... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T00:01+0300
2025-04-03T00:01+0300
экономика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США, и политик сделает все, чтобы обеспечить равное отношение датчан и гренландцев "в датском королевстве", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление политика. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду прибыла с трехдневным визитом в Гренландию для переговоров с новым правительством острова. "США не получат контроль над Гренландией. Гренландия принадлежит гренландцам", - цитирует агентство заявление Фредериксен, которое она сделала перед журналистами в столице Гренландии Нуук. Фредериксен также подчеркнула, что она как премьер-министр сделает все, чтобы обеспечить равные отношения между датчанами и гренландцами в датском королевстве. Визит Фредериксен проходит на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря, при этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что США не получат остров, а Гренландия сама будет решать свое будущее. На прошлой неделе Гренландию посетила американская делегация с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вэнс во время посещения американской военной базы на острове упрекнул власти Дании в том, что они "не смогли обеспечить необходимые военные расходы" для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США. На заявления Вэнса отреагировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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мировая экономика, общество , гренландия, сша, дания, дональд трамп, джей ди вэнс, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД
00:01 03.04.2025
 
Премьер Дании заявила, что Гренландия не будет под контролем США

Премьер Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США, и политик сделает все, чтобы обеспечить равное отношение датчан и гренландцев "в датском королевстве", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление политика.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду прибыла с трехдневным визитом в Гренландию для переговоров с новым правительством острова.
"США не получат контроль над Гренландией. Гренландия принадлежит гренландцам", - цитирует агентство заявление Фредериксен, которое она сделала перед журналистами в столице Гренландии Нуук.
Фредериксен также подчеркнула, что она как премьер-министр сделает все, чтобы обеспечить равные отношения между датчанами и гренландцами в датском королевстве.
Визит Фредериксен проходит на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря, при этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что США не получат остров, а Гренландия сама будет решать свое будущее.
На прошлой неделе Гренландию посетила американская делегация с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вэнс во время посещения американской военной базы на острове упрекнул власти Дании в том, что они "не смогли обеспечить необходимые военные расходы" для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США.
На заявления Вэнса отреагировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампДжей Ди ВэнсМИД
 
 
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