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Глава МИД Дании отверг претензии США на Гренландию - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Дании отверг претензии США на Гренландию
Глава МИД Дании отверг претензии США на Гренландию - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Дании отверг претензии США на Гренландию
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Копенгаген... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T21:20+0300
2025-04-03T21:20+0300
гренландия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Копенгаген отвергнет любые претензии Вашингтона на Гренландию, передает Reuters со ссылкой на главу датского МИД. Ранее Financial Times писала со ссылкой на осведомленных чиновников, что Рубио может первый раз в очном режиме встретиться с Расмуссеном на полях встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе. Расмуссен также заявил, что НАТО нужно уделять больше внимания ситуации в Арктике и что защита этого региона является ответственностью альянса. При этом, как заявил министр, Рубио заверил его в том, что Соединенные Штаты уважают право Гренландии на самоопределение.Расмуссен 29 марта обратился к американцам, осудив критику Копенгагена вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложив обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии. В марте президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к его стране. До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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гренландия, дания, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, марк рубио
Гренландия, ДАНИЯ, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марк Рубио
21:20 03.04.2025
 
Глава МИД Дании отверг претензии США на Гренландию

Глава МИД Дании заявил, что любые претензии США на Гренландию будут отвергнуты

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Копенгаген отвергнет любые претензии Вашингтона на Гренландию, передает Reuters со ссылкой на главу датского МИД.
Ранее Financial Times писала со ссылкой на осведомленных чиновников, что Рубио может первый раз в очном режиме встретиться с Расмуссеном на полях встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
Расмуссен также заявил, что НАТО нужно уделять больше внимания ситуации в Арктике и что защита этого региона является ответственностью альянса.
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При этом, как заявил министр, Рубио заверил его в том, что Соединенные Штаты уважают право Гренландии на самоопределение.
Расмуссен 29 марта обратился к американцам, осудив критику Копенгагена вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложив обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии.
В марте президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к его стране.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
 
ГренландияДАНИЯСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсМарк Рубио
 
 
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