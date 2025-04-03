Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/gvatemala-856334636.html
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T05:00+0300
2025-04-03T05:00+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
никарагуа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856334636.jpg?1743645648
МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога. "Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении ведомства, которое опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения. В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
сша
вашингтон
никарагуа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, никарагуа, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Никарагуа, Дональд Трамп
05:00 03.04.2025
 
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения

В Гватемале заявили, что импортные пошлины США нарушают соглашение DR-CAFTA

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога.
"Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении ведомства, которое опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения.
В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОННикарагуаДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала