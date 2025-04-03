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В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив... | 03.04.2025, ПРАЙМ
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МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога.
"Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении ведомства, которое опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения.
В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
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мировая экономика, сша, вашингтон, никарагуа, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Никарагуа, Дональд Трамп
В Гватемале обвинили США в нарушении торгового соглашения
В Гватемале заявили, что импортные пошлины США нарушают соглашение DR-CAFTA
МЕХИКО, 3 апр - ПРАЙМ. Министерство экономики Гватемалы заявило, что введённые США импортные пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA, отметив необходимость дипломатического диалога.
"Объявленные пошлины нарушают положения DR-CAFTA. Американское законодательство в сфере национальной безопасности может быть использовано для оправдания и сохранения этих пошлин", - говорится в заявлении ведомства, которое опубликовало в своем блоге в Х издание La Hora.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, что ожидает публикации официального исполнительного указа, чтобы оценить его полные последствия, и изучает возможности его применения.
В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.