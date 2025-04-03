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Индекс Hang Seng Index упал более чем на 2%
Индекс Hang Seng Index упал более чем на 2% - 03.04.2025, ПРАЙМ
Индекс Hang Seng Index упал более чем на 2%
Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index упал более чем на 2% в начале торгов в четверг после введения США "взаимных" пошлин, свидетельствуют... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:01+0300
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ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index упал более чем на 2% в начале торгов в четверг после введения США "взаимных" пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Hang Seng Index упал на 2,44% или на 566,94 пункта. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,92% или 30,84 пункта.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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рынки, торги, сша, дональд трамп, hang seng index
Рынки, Экономика, Торги, США, Дональд Трамп, Hang Seng Index
Индекс Hang Seng Index упал более чем на 2%
Индекс Hang Seng Index упал более чем на 2% после введения США пошлин
ПЕКИН, 3 апр – ПРАЙМ. Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index упал более чем на 2% в начале торгов в четверг после введения США "взаимных" пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Hang Seng Index упал на 2,44% или на 566,94 пункта. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,92% или 30,84 пункта.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.