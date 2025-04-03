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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 03.04.2025, ПРАЙМ
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:16+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности PMI в сфере услуг S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,1 в конце первого квартала, немного снизившись по сравнению с 50,5 в феврале. Последние данные свидетельствуют о практически неизменном уровне производства в сфере услуг после восьмимесячной последовательности роста. Почти полная стагнация активности отражает сообщения некоторых участников дискуссии о более слабом спросе", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
S&P: индекс деловой активности в сфере услуг РФ в марте снизился до 50,1 пункта
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности PMI в сфере услуг S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,1 в конце первого квартала, немного снизившись по сравнению с 50,5 в феврале. Последние данные свидетельствуют о практически неизменном уровне производства в сфере услуг после восьмимесячной последовательности роста. Почти полная стагнация активности отражает сообщения некоторых участников дискуссии о более слабом спросе", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается