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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 03.04.2025, ПРАЙМ

В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T09:16+0300

2025-04-03T09:16+0300

2025-04-03T09:16+0300

экономика

россия

s&p

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в марте снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в феврале, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности PMI в сфере услуг S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,1 в конце первого квартала, немного снизившись по сравнению с 50,5 в феврале. Последние данные свидетельствуют о практически неизменном уровне производства в сфере услуг после восьмимесячной последовательности роста. Почти полная стагнация активности отражает сообщения некоторых участников дискуссии о более слабом спросе", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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