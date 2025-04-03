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Фондовые индексы США снижаются
Фондовые индексы США снижаются - 03.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются
Основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в четверг на 2,5-4% после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:49+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в четверг на 2,5-4% после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,53% - до 41 158,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 4,18%, до 16 865,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,17%, до 5 491,38 пункта. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В технологическом секторе акции Apple дешевеют на 7,9%, Nvidia - на 5,4%; среди розничных компаний бумаги Amazon и Walmart теряют 6,7% и 1,5% стоимости соответственно. Акции банков JPMorgan Chase и Bank of America дешевеют на 4,8% и 8% соответственно; акции энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron - на 3,2% и 3,8%.
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рынки, торги
Фондовые индексы США снижаются
Фондовые индексы США снижаются на 2,5-4% после объявления об импортных пошлинах
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в четверг на 2,5-4% после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,53% - до 41 158,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 4,18%, до 16 865,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,17%, до 5 491,38 пункта.
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В технологическом секторе акции Apple дешевеют на 7,9%, Nvidia - на 5,4%; среди розничных компаний бумаги Amazon и Walmart теряют 6,7% и 1,5% стоимости соответственно. Акции банков JPMorgan Chase и Bank of America дешевеют на 4,8% и 8% соответственно; акции энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron - на 3,2% и 3,8%.
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг