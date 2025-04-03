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Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки - 03.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки
Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:19+0300
2025-04-03T11:33+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали - то есть, она постепенно снижается. Надо будет смотреть за всей ситуацией, ситуация изменчива", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.Она напомнила, что в прошлом году инфляция тоже начала снижаться, но затем в силу ряда причин опять пошла вверх."Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ред.). Надо здесь аккуратно, последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
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инфляция
Банк России, инфляция
11:19 03.04.2025 (обновлено: 11:33 03.04.2025)
 
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки

Набиуллина: инфляция в РФ снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание комитета по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год
Заседание комитета по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали - то есть, она постепенно снижается. Надо будет смотреть за всей ситуацией, ситуация изменчива", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.
Она напомнила, что в прошлом году инфляция тоже начала снижаться, но затем в силу ряда причин опять пошла вверх.
"Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ред.). Надо здесь аккуратно, последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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Банк Россииинфляция
 
 
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