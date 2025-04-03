https://1prime.ru/20250403/inflyatsiya-856342962.html
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки - 03.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки
Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:19+0300
2025-04-03T11:19+0300
2025-04-03T11:33+0300
банк россии
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856342810_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_3a6f9eeb10bb4ac18a50f6e1f56728ee.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали - то есть, она постепенно снижается. Надо будет смотреть за всей ситуацией, ситуация изменчива", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.Она напомнила, что в прошлом году инфляция тоже начала снижаться, но затем в силу ряда причин опять пошла вверх."Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ред.). Надо здесь аккуратно, последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
https://1prime.ru/20250403/rubl-856339837.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856342810_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_5f613e107eee11cbc9468847ca7fd69a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция
Набиуллина призвала избегать преждевременных решений по снижению ставки
Набиуллина: инфляция в РФ снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали - то есть, она постепенно снижается. Надо будет смотреть за всей ситуацией, ситуация изменчива", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.
Она напомнила, что в прошлом году инфляция тоже начала снижаться, но затем в силу ряда причин опять пошла вверх.
"Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ред.). Надо здесь аккуратно, последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
Укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ