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Минпромторг анонсировал введение инвестрежима для автопроизводителей КНР
Минпромторг анонсировал введение инвестрежима для автопроизводителей КНР - 03.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг анонсировал введение инвестрежима для автопроизводителей КНР
Договоренность в отрасли в отношении изменений инвестиционного режима для китайских автопроизводителей, локализующих производство в России, достигнута, механизм | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:04+0300
2025-04-03T09:04+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Договоренность в отрасли в отношении изменений инвестиционного режима для китайских автопроизводителей, локализующих производство в России, достигнута, механизм могут представить до конца апреля, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "Практически завершилась. Принципиальная договоренность, консенсус внутри отрасли достигнут. Осталось финализировать некоторые детали", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о результатах обсуждения изменений в инвестрежим для китайских автоконцернов, которые заняли простаивавшие площадки в РФ. "Обязательно представим этот механизм, когда завершим его согласование… Думаю, что до конца апреля", - добавил Каримов. Он подчеркнул, что механизм не направлен на лишение конкуренции продукции "АвтоВАЗа", а разнообразие в бюджетном сегменте будет увеличиваться по мере насыщения рынка. По его словам, в бюджетном сегменте автомобилей сейчас представлены модели "Москвича" и "Автотора". Он также отметил, что основная конкурентная борьба за интерес покупателей сейчас разворачивается в среднем ценовом сегменте и выше. "Когда спрос там будет полностью закрыт предложением, импортерам и производителям придется фокусироваться на более доступных машинах, пусть даже ценой меньшей маржи с их продаж", - уточнил замминистра.
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бизнес, промышленность, минпромторг, рф
Бизнес, Промышленность, Минпромторг, РФ
Минпромторг анонсировал введение инвестрежима для автопроизводителей КНР
Минпромторг: инвестрежим для автопроизводителей КНР могут представить в апреле
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Договоренность в отрасли в отношении изменений инвестиционного режима для китайских автопроизводителей, локализующих производство в России, достигнута, механизм могут представить до конца апреля, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
"Практически завершилась. Принципиальная договоренность, консенсус внутри отрасли достигнут. Осталось финализировать некоторые детали", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о результатах обсуждения изменений в инвестрежим для китайских автоконцернов, которые заняли простаивавшие площадки в РФ.
"Обязательно представим этот механизм, когда завершим его согласование… Думаю, что до конца апреля", - добавил Каримов.
Он подчеркнул, что механизм не направлен на лишение конкуренции продукции "АвтоВАЗа", а разнообразие в бюджетном сегменте будет увеличиваться по мере насыщения рынка. По его словам, в бюджетном сегменте автомобилей сейчас представлены модели "Москвича" и "Автотора".
Он также отметил, что основная конкурентная борьба за интерес покупателей сейчас разворачивается в среднем ценовом сегменте и выше.
"Когда спрос там будет полностью закрыт предложением, импортерам и производителям придется фокусироваться на более доступных машинах, пусть даже ценой меньшей маржи с их продаж", - уточнил замминистра.
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