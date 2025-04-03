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ВТБ отметил снижение объема выдачи ипотеки российскими банками - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/ipoteka-856339681.html
ВТБ отметил снижение объема выдачи ипотеки российскими банками
ВТБ отметил снижение объема выдачи ипотеки российскими банками - 03.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ отметил снижение объема выдачи ипотеки российскими банками
Объем выдачи ипотеки российскими банками в марте составил 255 миллиардов рублей - лучший месячный результат в первом квартале, но все же это на 42% ниже... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:07+0300
2025-04-03T10:07+0300
экономика
втб
финансы
банки
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в марте составил 255 миллиардов рублей - лучший месячный результат в первом квартале, но все же это на 42% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из предварительной оценки ВТБ. "В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 миллиардов рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года. В целом за первые три месяца 2025 года объем общероссийских продаж ипотеки составил около 606 миллиардов рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%", - говорится в сообщении. Отмечается, что основным драйвером роста остается господдержка, доля кредитов с которой продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке ВТБ, в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной программой остается "семейная ипотека", по которой в марте было оформлено 7 из 10 кредитов. "Сам ВТБ в первом квартале провел 15,7 тысячи ипотечных сделок на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Как и в целом на рынке, в годовом выражении объемы выдачи ипотеки в банке существенно снизились", - отмечается в релизе. "Первый квартал был сложным для ипотечного рынка. Высокие ставки по рыночным программам сдерживают спрос, что закономерно сокращает объемы продаж год к году. И хотя на рынке произошло некоторое снижение ставок, они по-прежнему существенно ограничивают возможности потенциальных заемщиков, из-за чего многие россияне предпочитают дождаться более выгодных условий", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении. Ранее ВТБ смягчил условия по ипотеке, снизив ставки по рыночным и комбинированным ипотечным программам (включая ИЖС). Банк также пересмотрел требования к первоначальному взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% для остальных, и возобновил выдачу ипотеки без документального подтверждения доходов, в том числе по программам с государственной поддержкой.
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втб, финансы, банки
Экономика, ВТБ, Финансы, Банки
10:07 03.04.2025
 
ВТБ отметил снижение объема выдачи ипотеки российскими банками

ВТБ: объем выдачи ипотеки банками России в марте снизился на 42%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в марте составил 255 миллиардов рублей - лучший месячный результат в первом квартале, но все же это на 42% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из предварительной оценки ВТБ.
"В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 миллиардов рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года. В целом за первые три месяца 2025 года объем общероссийских продаж ипотеки составил около 606 миллиардов рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основным драйвером роста остается господдержка, доля кредитов с которой продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке ВТБ, в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной программой остается "семейная ипотека", по которой в марте было оформлено 7 из 10 кредитов.
"Сам ВТБ в первом квартале провел 15,7 тысячи ипотечных сделок на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Как и в целом на рынке, в годовом выражении объемы выдачи ипотеки в банке существенно снизились", - отмечается в релизе.
"Первый квартал был сложным для ипотечного рынка. Высокие ставки по рыночным программам сдерживают спрос, что закономерно сокращает объемы продаж год к году. И хотя на рынке произошло некоторое снижение ставок, они по-прежнему существенно ограничивают возможности потенциальных заемщиков, из-за чего многие россияне предпочитают дождаться более выгодных условий", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении.
Ранее ВТБ смягчил условия по ипотеке, снизив ставки по рыночным и комбинированным ипотечным программам (включая ИЖС). Банк также пересмотрел требования к первоначальному взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% для остальных, и возобновил выдачу ипотеки без документального подтверждения доходов, в том числе по программам с государственной поддержкой.
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