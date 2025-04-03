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Набиуллина рассказала, когда ипотека станет доступной - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала, когда ипотека станет доступной
Набиуллина рассказала, когда ипотека станет доступной - 03.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда ипотека станет доступной
Ипотека будет массово доступна для россиян, когда опустятся процентные ставки вследствие снижения инфляции, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:00+0300
2025-04-03T13:00+0300
банк россии
недвижимость
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ипотека будет массово доступна для россиян, когда опустятся процентные ставки вследствие снижения инфляции, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. На совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год она напомнила, что ипотека в стране начала активно развиваться без массовых льготных программ, без нагрузки на бюджет, когда инфляция была около 4% несколько лет подряд. "И тогда у нас ставки по ипотеке были около 8%... Это основной механизм, с помощью которого мы можем делать доступную ипотеку, поэтому для нас очень важно инфляцию снизить, чтобы все ставки и для бизнеса были умерены, и для людей, которые хотят долгосрочно взять кредит", - подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, в последний период действия безадресной льготной ипотеки массовая доступность жилья не увеличилась, потому что все ушло в рост цен и в финансовую прибыль застройщиков. "Поэтому, конечно, сейчас просто стимулирование спроса, которое приведет к росту цен - это не решение проблемы. Мы видим, кстати, что когда у нас остались именно адресные программы поддержки ипотеки, у нас притормозился рост стоимости жилья. Разрыв стоимости жилья между первичным и вторичным (рынком - ред.) стал уменьшаться", - отметила Набиуллина. ЦБ прогнозирует инфляцию в России по итогам 2025 года в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.
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недвижимость, финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Недвижимость, Финансы, Эльвира Набиуллина
13:00 03.04.2025
 
Набиуллина рассказала, когда ипотека станет доступной

Набиуллина: ипотека станет доступной после снижения инфляции

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ипотека будет массово доступна для россиян, когда опустятся процентные ставки вследствие снижения инфляции, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
На совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год она напомнила, что ипотека в стране начала активно развиваться без массовых льготных программ, без нагрузки на бюджет, когда инфляция была около 4% несколько лет подряд.
"И тогда у нас ставки по ипотеке были около 8%... Это основной механизм, с помощью которого мы можем делать доступную ипотеку, поэтому для нас очень важно инфляцию снизить, чтобы все ставки и для бизнеса были умерены, и для людей, которые хотят долгосрочно взять кредит", - подчеркнула глава ЦБ.
По ее словам, в последний период действия безадресной льготной ипотеки массовая доступность жилья не увеличилась, потому что все ушло в рост цен и в финансовую прибыль застройщиков.
"Поэтому, конечно, сейчас просто стимулирование спроса, которое приведет к росту цен - это не решение проблемы. Мы видим, кстати, что когда у нас остались именно адресные программы поддержки ипотеки, у нас притормозился рост стоимости жилья. Разрыв стоимости жилья между первичным и вторичным (рынком - ред.) стал уменьшаться", - отметила Набиуллина.
ЦБ прогнозирует инфляцию в России по итогам 2025 года в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
ВТБ отметил снижение объема выдачи ипотеки российскими банками
10:07
 
Банк РоссииНедвижимостьФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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