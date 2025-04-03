https://1prime.ru/20250403/istochnik-856335166.html

Источник: призывы оппозиции к бойкоту могут иметь негативные последствия

Источник: призывы оппозиции к бойкоту могут иметь негативные последствия - 03.04.2025, ПРАЙМ

Источник: призывы оппозиции к бойкоту могут иметь негативные последствия

Призывы турецкой оппозиции к бойкоту ряда местных брендов могут иметь негативные последствия для туризма в случае их широкого распространения туристы могут... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T05:46+0300

2025-04-03T05:46+0300

2025-04-03T05:46+0300

туризм

бизнес

россия

турция

стамбул

анкара

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856335166.jpg?1743648376

АНКАРА, 3 апр – ПРАЙМ. Призывы турецкой оппозиции к бойкоту ряда местных брендов могут иметь негативные последствия для туризма в случае их широкого распространения туристы могут воспринять ситуацию как нестабильную для отдыха, но пока в курортных регионах страны не наблюдается негативной ситуации, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке. Оппозиция призвала своих сторонников полностью отказаться в среду от покупок в магазинах и заведениях общественного питания в знак бойкота. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюр Озель ранее призвал бойкотировать такие СМИ, как госагентство Anadolu и гостелеканал TRT, а также телеканалы CNN Türk и TGRT. Помимо этого, в "список бойкота" вошли туроператор ETSTur, сети АЗС и магазинов, национальная лотерея, популярный производитель сладостей и другой пищевой продукции Ulker. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инициаторы саботажа, направленного против экономики и благосостояния страны, ответят перед судом. Администрация президента Турции в свою очередь отмечала, что призыв оппозиции бойкотировать ряд товаров в стране направлен на "подрыв экономики" и не "воспринимается всерьез" населением республики. "Если призыв к бойкоту станет широко распространён и будет иметь значимые ухудшающиеся последствия для местной экономики, это может создать негативный имидж страны в глазах иностранных туристов. Они могут воспринять ситуацию как признак нестабильности и политической напряженности, что повлияет на их решение о поездке в Турцию. Но на данный момент никакой негативной ситуации не наблюдается", - сказал собеседник агентства. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

турция

стамбул

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, стамбул, анкара, реджеп тайип эрдоган