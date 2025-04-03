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Япония обеспокоена введением США ответных пошлин

Япония обеспокоена введением США ответных пошлин - 03.04.2025, ПРАЙМ

Япония обеспокоена введением США ответных пошлин

Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T06:58+0300

2025-04-03T06:58+0300

2025-04-03T06:58+0300

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ТОКИО, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии считает чрезвычайно прискорбным введение США ответных пошлин и опасается, что данное решение может не соответствовать двустороннему соглашению и соглашению ВТО, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "У нас есть серьезные опасения относительно соответствия соглашению ВТО и торговому соглашению между Японией и США. После этого заявления мы еще раз довели до сведения правительства США, что этот шаг крайне прискорбен, и настоятельно потребовали пересмотреть эту меру", - подчеркнул он. По словам Хаяси, официальный Токио неоднократно и на различных уровнях доносил до Вашингтона требование освободить Японию от новых тарифов. "Недавние и другие широкомасштабные меры по ограничению торговли, принятые правительством США, могут оказать серьезное влияние на экономические отношения между двумя странами и в конечном итоге на мировую экономику и многостороннюю торговую систему в целом", - добавил генсек японского правительства. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". Кроме того, для Японии вводится пошлина в размере 24% в рамках так называемых "зеркальных ответных тарифов". На прошлой неделе премьер-министр Японии в ходе слушаний бюджетной комиссии верхней палаты парламента признал, что введение США дополнительных пошлин на импортные автомобили будет иметь "огромное влияние" на японскую экономику.

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, вто