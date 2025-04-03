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Какао-бобы дорожают на 3% на фоне пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Какао-бобы дорожают на 3% на фоне пошлин США
Какао-бобы дорожают на 3% на фоне пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Какао-бобы дорожают на 3% на фоне пошлин США
Биржевые цены на какао-бобы в четверг вечером растут на 3%, цены на арабику и робусту слабо меняются вслед за введением президентом США Дональдом Трампом... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T20:21+0300
2025-04-03T20:21+0300
экономика
рынки
мировая экономика
сша
дональд трамп
продукты питания
какао-бобы
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в четверг вечером растут на 3%, цены на арабику и робусту слабо меняются вслед за введением президентом США Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 20.02 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 2,8%, до 9219 долларов за тонну. Стоимость майского фьючерса на кофе арабика уменьшалась на 0,6%, до 3,8625 доллара за фунт (около 8515 долларов за тонну). Цена майского фьючерса на кофе сорта робуста закрылась ростом на 0,54%, до 5395 долларов за тонну. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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рынки, мировая экономика, сша, дональд трамп, продукты питания, какао-бобы
Экономика, Рынки, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, продукты питания, какао-бобы
20:21 03.04.2025
 
Какао-бобы дорожают на 3% на фоне пошлин США

Цены на какао-бобы в мире растут на 3% на фоне пошлин США

Какао-бобы
Какао-бобы
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в четверг вечером растут на 3%, цены на арабику и робусту слабо меняются вслед за введением президентом США Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 20.02 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы росла на 2,8%, до 9219 долларов за тонну.
Стоимость майского фьючерса на кофе арабика уменьшалась на 0,6%, до 3,8625 доллара за фунт (около 8515 долларов за тонну). Цена майского фьючерса на кофе сорта робуста закрылась ростом на 0,54%, до 5395 долларов за тонну.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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19:51
 
ЭкономикаРынкиМировая экономикаСШАДональд Трамппродукты питаниякакао-бобы
 
 
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