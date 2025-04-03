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Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое
Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое - 03.04.2025, ПРАЙМ
Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое
Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое в годовом выражении и вшестеро - в месячном, до пятилетнего минимума, подсчитало РИА Новости, изучив... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T03:18+0300
2025-04-03T03:18+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
южная корея
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое в годовом выражении и вшестеро - в месячном, до пятилетнего минимума, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля 2025 года экспорт Китаем морепродуктов в Штаты рухнул до 20,5 миллиона долларов, что в 6,4 раза меньше, чем в январе (130 миллионов долларов), и в 2 раза меньше, чем в феврале прошлого года (41 миллион долларов). Таким образом, поставки китайских даров моря в Америку опустились до минимальных значений с февраля 2020 года. Тогда они составили 16,3 миллиона долларов. Больше всего за месяц американцы купили у китайцев филе и мяса рыбы - на 7,9 миллиона долларов. При этом за месяц его покупки сократились почти в 10 раз, а за год - вдвое. В тройку также вошли моллюски (4,8 миллиона долларов), в основном это были мороженые каракатицы и кальмары, а еще мороженая рыба (4,4 миллиона). Импорт Штатами китайских моллюсков за год упал втрое, а за месяц - в шесть раз. Поставки мороженой рыбы сократились в годовом выражении на 8%, а в месячном - втрое. Также США в феврале купили у Китая мороженых креветок и крабов - на 1,8 миллиона долларов, сушеной и соленой рыбы - на 688 тысяч долларов, медуз в рассоле - на 614 тысяч, а еще живой и охлажденной рыбы на 307 тысяч. Больше всего морепродуктов по итогам февраля Китай продал Южной Корее (64 миллиона долларов), Японии (62 миллиона), Вьетнаму (26 миллионов), Филиппинам (23 миллиона) и Таиланду (22 миллиона). США оказались на шестой строчке.
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мировая экономика, китай, сша, южная корея
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
03:18 03.04.2025
 
Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое

Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое и вшестеро в месячном

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Китай в феврале сократил экспорт морепродуктов в США вдвое в годовом выражении и вшестеро - в месячном, до пятилетнего минимума, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, по итогам февраля 2025 года экспорт Китаем морепродуктов в Штаты рухнул до 20,5 миллиона долларов, что в 6,4 раза меньше, чем в январе (130 миллионов долларов), и в 2 раза меньше, чем в феврале прошлого года (41 миллион долларов).
Таким образом, поставки китайских даров моря в Америку опустились до минимальных значений с февраля 2020 года. Тогда они составили 16,3 миллиона долларов.
Больше всего за месяц американцы купили у китайцев филе и мяса рыбы - на 7,9 миллиона долларов. При этом за месяц его покупки сократились почти в 10 раз, а за год - вдвое. В тройку также вошли моллюски (4,8 миллиона долларов), в основном это были мороженые каракатицы и кальмары, а еще мороженая рыба (4,4 миллиона).
Импорт Штатами китайских моллюсков за год упал втрое, а за месяц - в шесть раз. Поставки мороженой рыбы сократились в годовом выражении на 8%, а в месячном - втрое.
Также США в феврале купили у Китая мороженых креветок и крабов - на 1,8 миллиона долларов, сушеной и соленой рыбы - на 688 тысяч долларов, медуз в рассоле - на 614 тысяч, а еще живой и охлажденной рыбы на 307 тысяч.
Больше всего морепродуктов по итогам февраля Китай продал Южной Корее (64 миллиона долларов), Японии (62 миллиона), Вьетнаму (26 миллионов), Филиппинам (23 миллиона) и Таиланду (22 миллиона). США оказались на шестой строчке.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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