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Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры - 03.04.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Добавлены подробности (4-й и 5-й абзацы). | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:07+0300
2025-04-03T06:07+0300
экономика
мировая экономика
сша
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Добавлены подробности (4-й и 5-й абзацы). ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Отмечается, что, как показывает история, "повышение пошлин не решит собственных проблем США, это не только наносит ущерб их интересам, но и ставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность производственных и логистических цепочек". "В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении. "Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп
06:07 03.04.2025
 
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры

Китай призвал США немедленно отменить односторонние тарифные меры

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Добавлены подробности (4-й и 5-й абзацы).
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Отмечается, что, как показывает история, "повышение пошлин не решит собственных проблем США, это не только наносит ущерб их интересам, но и ставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность производственных и логистических цепочек".
"В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении.
"Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд Трамп
 
 
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