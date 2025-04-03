https://1prime.ru/20250403/kitaj-856335410.html
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры - 03.04.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Добавлены подробности (4-й и 5-й абзацы). | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:07+0300
2025-04-03T06:07+0300
2025-04-03T06:07+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856335410.jpg?1743649646
Добавлены подробности (4-й и 5-й абзацы).
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Отмечается, что, как показывает история, "повышение пошлин не решит собственных проблем США, это не только наносит ущерб их интересам, но и ставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность производственных и логистических цепочек".
"В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении.
"Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Китай призвал США немедленно отменить односторонние тарифные меры
Добавлены подробности (4-й и 5-й абзацы).
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Отмечается, что, как показывает история, "повышение пошлин не решит собственных проблем США, это не только наносит ущерб их интересам, но и ставит под угрозу глобальное экономическое развитие и стабильность производственных и логистических цепочек".
"В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода", - подчеркивается в заявлении.
"Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога", - говорится в заявлении.