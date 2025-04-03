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В Южной Корее пообещали "быстрые" меры поддержки для производителей
В Южной Корее пообещали "быстрые" меры поддержки для производителей - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Южной Корее пообещали "быстрые" меры поддержки для производителей
Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что правительство будет использовать все доступные меры, чтобы помочь стабилизировать рынки после объявления... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T05:37+0300
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СЕУЛ, 3 апр – ПРАЙМ. Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что правительство будет использовать все доступные меры, чтобы помочь стабилизировать рынки после объявления тарифов США, пообещав "быстрые" и "индивидуальные" меры поддержки для местных производителей, передает агентство Рёнхап.
Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.
"Тарифные меры правительства США, вероятно, сохранят высокую волатильность на мировом финансовом рынке в течение некоторого времени, и ожидается, что внутренние финансовые и валютные рынки также отреагируют чутко", - заявил Чхве Сан Мок на встрече правительства по макроэкономическим и финансовым вопросам, где присутствовал глава Банка Кореи, а также руководители Комиссии по финансовым услугам и Службы финансового надзора.
Министр подчеркнул, что правительство готово принять "немедленные меры" по стабилизации рынка в случае усиления финансовой нестабильности. Он также подчеркнул, что правительство будет придерживаться комплексного подхода в своих переговорах с Вашингтоном, стремясь минимизировать потенциальное экономическое воздействие путем анализа последней торговой политики США.
"Мы приложим согласованные усилия всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб, нанесенный нашей экономике, и через целевую группу по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", - добавил Чхве Сан Мок.
Он сообщил, что правительство поэтапно объявит о подробных мерах поддержки для устранения последствий для пострадавших отраслей, таких как автомобилестроение.
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Экономика, Мировая экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Банк Кореи
В Южной Корее пообещали "быстрые" меры поддержки для производителей
Министр финансов Южной Кореи пообещал "быстрые" меры поддержки для местных производителей
СЕУЛ, 3 апр – ПРАЙМ. Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что правительство будет использовать все доступные меры, чтобы помочь стабилизировать рынки после объявления тарифов США, пообещав "быстрые" и "индивидуальные" меры поддержки для местных производителей, передает агентство Рёнхап.
Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности.
"Тарифные меры правительства США, вероятно, сохранят высокую волатильность на мировом финансовом рынке в течение некоторого времени, и ожидается, что внутренние финансовые и валютные рынки также отреагируют чутко", - заявил Чхве Сан Мок на встрече правительства по макроэкономическим и финансовым вопросам, где присутствовал глава Банка Кореи, а также руководители Комиссии по финансовым услугам и Службы финансового надзора.
Министр подчеркнул, что правительство готово принять "немедленные меры" по стабилизации рынка в случае усиления финансовой нестабильности. Он также подчеркнул, что правительство будет придерживаться комплексного подхода в своих переговорах с Вашингтоном, стремясь минимизировать потенциальное экономическое воздействие путем анализа последней торговой политики США.
"Мы приложим согласованные усилия всего правительства, чтобы смягчить любой ущерб, нанесенный нашей экономике, и через целевую группу по стратегии экономической безопасности разработаем наилучшие возможные стратегии реагирования в сотрудничестве с частным сектором", - добавил Чхве Сан Мок.
Он сообщил, что правительство поэтапно объявит о подробных мерах поддержки для устранения последствий для пострадавших отраслей, таких как автомобилестроение.