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В Южной Корее призвали принять меры в ответ на новые пошлины США

В Южной Корее призвали принять меры в ответ на новые пошлины США - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Южной Корее призвали принять меры в ответ на новые пошлины США

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T06:55+0300

2025-04-03T06:55+0300

2025-04-03T06:55+0300

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СЕУЛ, 3 апр – ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер Хан Дак Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявление США 25-процентных пошлин на импорт из Южной Кореи, назвав ситуацию "крайне серьезной", передает агентство Рёнхап. Президент США Дональд Трамп В среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами. Взаимный тариф на импорт из Южной Кореи составил 25%. Вашингтон объявил, что пошлины останутся в силе до "устранения угрозы" национальной экономической безопасности. "Поскольку ситуация становится очень серьезной в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса", - заявил Хан Док Су во время экстренного совещания целевой группы по стратегии экономики и безопасности, в котором приняли участие министр финансов Чхве Сан Мок, министр промышленности Ан Док Кын и другие высокопоставленные чиновники. Он дал указания тщательно проанализировать детали и последствия новых тарифов вместе с предприятиями и активно участвовать в переговорах с США, чтобы минимизировать ущерб для страны. Он также поручил правительству оперативно разработать меры экстренной поддержки для компаний и секторов, затронутых тарифами, включая автомобильную промышленность.

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мировая экономика, сша, южная корея, сеул, дональд трамп