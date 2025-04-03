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Минпромторг отметил рост оборота розничной торговли в Крыму - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг отметил рост оборота розничной торговли в Крыму
Минпромторг отметил рост оборота розничной торговли в Крыму - 03.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отметил рост оборота розничной торговли в Крыму
Оборот розничной торговли в Республике Крым по итогам прошлого года вырос на 8,6% в годовом выражении и составил 474 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:56+0300
2025-04-03T10:56+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в Республике Крым по итогам прошлого года вырос на 8,6% в годовом выражении и составил 474 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ. "В целом в Республике Крым розничная торговля активно развивается. По итогам 2024 года её оборот составил 474 млрд руб. и вырос по сравнению с 2023 годом на 8,6%. Кроме того, очень развита торговля в рамках ярмарок. По данным администраций городов и районов в Республике Крым в 2024 году в регионах Крыма было определено 170 ярмарочных площадок, проведено более 16 тыс. ярмарочных мероприятий", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ отметили, что замглавы ведомства Роман Чекушов совершил двухдневную рабочую поездку в Крым, где встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и председателем совета министров Юрием Гоцанюком, посетил завод "Фиолент", ознакомился с логистическими объектами, осмотрел рынки, а также принял участие в заседании Экспортного Совета. Чекушов отметил, что в основном экспорт Крыма состоит из высокотехнологичных товаров - машиностроительной продукции, химической продукции, металлов и изделий из них. "Ассортимент продукции в торговых объектах широкий и, главное, по большей части доступный для населения в части ценовой политики. Конечно, для дальнейшего развития торговой отрасли региона необходимо продолжать такую работу. Например, предстоит приложить усилия по приведению в соответствие с федеральным законодательством рынков в части перевода их в капитальные строения. Договорились о разработке соответствующих дорожных карт для каждого рынка", - отметил Чекушов, чьи слова приводит пресс-служба.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
10:56 03.04.2025
 
Минпромторг отметил рост оборота розничной торговли в Крыму

Минпромторг: оборот розничной торговли в Крыму вырос до 474 миллиардов рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в Республике Крым по итогам прошлого года вырос на 8,6% в годовом выражении и составил 474 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ.
"В целом в Республике Крым розничная торговля активно развивается. По итогам 2024 года её оборот составил 474 млрд руб. и вырос по сравнению с 2023 годом на 8,6%. Кроме того, очень развита торговля в рамках ярмарок. По данным администраций городов и районов в Республике Крым в 2024 году в регионах Крыма было определено 170 ярмарочных площадок, проведено более 16 тыс. ярмарочных мероприятий", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ отметили, что замглавы ведомства Роман Чекушов совершил двухдневную рабочую поездку в Крым, где встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и председателем совета министров Юрием Гоцанюком, посетил завод "Фиолент", ознакомился с логистическими объектами, осмотрел рынки, а также принял участие в заседании Экспортного Совета. Чекушов отметил, что в основном экспорт Крыма состоит из высокотехнологичных товаров - машиностроительной продукции, химической продукции, металлов и изделий из них.
"Ассортимент продукции в торговых объектах широкий и, главное, по большей части доступный для населения в части ценовой политики. Конечно, для дальнейшего развития торговой отрасли региона необходимо продолжать такую работу. Например, предстоит приложить усилия по приведению в соответствие с федеральным законодательством рынков в части перевода их в капитальные строения. Договорились о разработке соответствующих дорожных карт для каждого рынка", - отметил Чекушов, чьи слова приводит пресс-служба.
Крым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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