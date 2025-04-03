Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250403/kuba-856360011.html
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T17:35+0300
2025-04-03T17:35+0300
россия
куба
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856359862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bac11e9b0c920e6c1b05b2b55d208628.jpg
САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Заместитель председателя российского правительства находится на Кубе с рабочим визитом. "Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма", - сказал Чернышенко в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Сорок шестой президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма, где страна находилась с 2021 года. Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом вновь наделил Кубу этим статусом, отменив решение своего предшественника.
https://1prime.ru/20250328/kuba-856208268.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856359862_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e10d57a090c68541f998bbd14d7315f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, КУБА, Дмитрий Чернышенко
17:35 03.04.2025
 
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма

Чернышенко: РФ будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВизит Председателя Правительства РФ Д. Чернышенко на Кубу
Визит Председателя Правительства РФ Д. Чернышенко на Кубу - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя российского правительства находится на Кубе с рабочим визитом.
"Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма", - сказал Чернышенко в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.
Сорок шестой президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма, где страна находилась с 2021 года. Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом вновь наделил Кубу этим статусом, отменив решение своего предшественника.
%Города мира. Гавана - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе
28 марта, 21:23
 
РОССИЯКУБАДмитрий Чернышенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала