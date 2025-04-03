https://1prime.ru/20250403/kuba-856360011.html
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T17:35+0300
2025-04-03T17:35+0300
2025-04-03T17:35+0300
россия
куба
дмитрий чернышенко
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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Заместитель председателя российского правительства находится на Кубе с рабочим визитом. "Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма", - сказал Чернышенко в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Сорок шестой президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма, где страна находилась с 2021 года. Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом вновь наделил Кубу этим статусом, отменив решение своего предшественника.
https://1prime.ru/20250328/kuba-856208268.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, КУБА, Дмитрий Чернышенко
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Чернышенко: РФ будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя российского правительства находится на Кубе с рабочим визитом.
"Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма", - сказал Чернышенко в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.
Сорок шестой президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма, где страна находилась с 2021 года. Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом вновь наделил Кубу этим статусом, отменив решение своего предшественника.
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе