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"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе - 03.04.2025, ПРАЙМ
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"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе
"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе - 03.04.2025, ПРАЙМ
"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил критику в адрес политики США в отношении украинского конфликта. Об этом он заявил в беседе с... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:04+0300
2025-04-03T10:04+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил критику в адрес политики США в отношении украинского конфликта. Об этом он заявил в беседе с изданием Liga.net."Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь", — отметил экс-глава внешнеполитического ведомства Украины.Кулеба считает, что вопрос о взаимоотношениях с Соединенными Штатами становится все сложнее, и если ситуация не изменится, Киеву и Европе придется задуматься, можно ли полагаться на поддержку Вашингтона. Однако он подчеркнул, что это лишь гипотетическая возможность.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому грозят большие проблемы, если он попытается разорвать сделку по редкоземельным металлам. В то же время депутат Ярослав Железняк заявил, что новый проект соглашения не выгоден для Украины.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
10:04 03.04.2025
 
"Выкручивает руки". Кулеба сделал радикальное заявление о Путине и Трампе

Кулеба: США начали выкручивать руки Украине и налаживают отношения с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил критику в адрес политики США в отношении украинского конфликта. Об этом он заявил в беседе с изданием Liga.net.
"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь", — отметил экс-глава внешнеполитического ведомства Украины.
Кулеба считает, что вопрос о взаимоотношениях с Соединенными Штатами становится все сложнее, и если ситуация не изменится, Киеву и Европе придется задуматься, можно ли полагаться на поддержку Вашингтона. Однако он подчеркнул, что это лишь гипотетическая возможность.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому грозят большие проблемы, если он попытается разорвать сделку по редкоземельным металлам. В то же время депутат Ярослав Железняк заявил, что новый проект соглашения не выгоден для Украины.
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