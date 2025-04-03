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Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров
Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров - 03.04.2025, ПРАЙМ
Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров
Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:04+0300
2025-04-03T14:04+0300
политика
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки". В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
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россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
14:04 03.04.2025
 
Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров

Лавров: Киев поддерживает террористические группировки в африканском Сахеле

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
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ПолитикаРОССИЯСергей Лавров
 
 
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