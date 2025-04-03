https://1prime.ru/20250403/lavrov-856350318.html

Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров

Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров - 03.04.2025, ПРАЙМ

Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров

Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:04+0300

2025-04-03T14:04+0300

2025-04-03T14:04+0300

политика

россия

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_0eef9db21cc73f113d4eebf68300418b.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки". В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

https://1prime.ru/20250403/pomosch-856347930.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей лавров