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Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров
Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров - 03.04.2025, ПРАЙМ
Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров
Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:04+0300
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2025-04-03T14:04+0300
политика
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сергей лавров
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки". В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
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россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
Киев поддерживает террористические группировки в Сахеле, заявил Лавров
Лавров: Киев поддерживает террористические группировки в африканском Сахеле
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
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